Milla Jovovich on rasedusega 23 kilo juurde võtnud 

Ukrainast pärit Hollywoodi täht (43) teatas augustis, et tema ja režissöör Paul W.S. Andersoni perre sünnib kolmas laps. Neil on kaks tütart: Ever (11) ja Dashiel (4). Millal on seljataga ühe raseduse katkemine, mis tegi teda uue raseduse suhtes ettevaatlikuks - ta ei tahtnud lapsesse liiga kiinduda, kartes, et seegi lapseootus võib nurjuda.

Nüüd on Jovovich aga rasedusega lõpusirgele jõudmas. "Pudenemiseni on üheksa kuud ja ringi liikuda on järjest raskem, aga võin rõõmuga öelda, et beebiga paistab kõik korras olevat," kirjutab staar. Enda sõnul on ta iga rasedusega kõvasti juurde võtnud. "See lihtsalt näitab, et keha teeb nii, nagu ise tahab." Sedapuhku pole ta raseduse ajal trenni teinud. "Olen väga paranoiline ja kardan teha midagi, mis võiks mind nurisünnituse ohtu seada."