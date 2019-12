Serena Williams kardab, et on teise lapse muretsemisega hiljaks jäänud 

Tenniseäss tunnistas New York Posti intervjuus, et on tütrele alati õde või venda tahtnud. "Aga see asi aina venib. Ta on kahene ja ma tahtsin [et nad oleksid väikese vanusevahega], sest ma olen oma õega [Venus Williamsiga] niivõrd lähedane. Meil on vahet 15 kuud ja ma mõistan, et see rong on nüüd läinud."