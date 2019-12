Soome ralliässa ekspruut demonstreerib uut luksuslikku korterit 

Torppa ja Latvala skandaal sai alguse sügise hakul, kui Soome kõmuleht Seiska väitis, et ralliässa kihlatu on teda juba pool aastat ühe Soome IT-firma juhiga petnud. Armuke olla Maisaga tutvunud kevadel Lapimaal. Tõestuseks salasuhteks avaldas Seiska fotod, kus Torppa pärast firmajuhi ridaelamus veedetud ööd tema BMWsse istus.

Oktoobris teatas Latvala kihluse purunemisest, vähem kui kuu hiljem kinnitas Maisa ajakirja Me Naiset intervjuus, et tal on sellsama Mikko-nimelise mehega nüüd suhe, ent see olevat saanud alguse alles pärast kihluse purunemist. Mikko olnud tema hea sõber, kes olnud talle raskel ajal toeks.