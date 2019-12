15aastased tüdrukud ründasid tänaval ooperilauljannat 

BBC Newsi teatel oli Jenkins (39) kolmapäval kell 15.10 kohaliku aja järgi Chelsea linnajaos teel heategevuskontserdi proovi, kui märkas, et kaks tüdrukut olid vanemale naisele kallale tunginud. Metsosopran, kes on oma veebikülje andmeil maailma edukaim klassikaline laulja (Jenkinsil on 12 aasta jooksul olnud 13 esikohaplaati), tormas appi, kuid sai ka ise peksa. Seejärel panid plikad plehku. Jenkins aga ei kaotanud pead, kutsus politsei ja aitas vägivallatsejad kinni püüda. Nood avaldasid vastupanu: üks politseinik sai rüseluses viga. Daily Maili valduses on fotod, kus tüdrukutel on juba käed raudus. Ühel paistab seljas olevat koolivorm.

Tüdrukud lasti küll eile vabadusse, kuid üks neist arreteeriti täna uuesti.