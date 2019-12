VIDEOD | Staarid andsid Avicii mälestuseks tundeküllase kontserdi 

Eile Stockholmis Friends Arenal peetud kontserti, mille tulud lähevad vaimse tervise ja enesetapuennetuse organisatsioonidele, kanti üle nii Facebookis kui YouTube'is. BBC Newsi teatel oli kuulajaid 60 000. Avaesinejaks oli rootslane Sandro Cavazzo, kes esitas oma koostööpala Aviciiga "Without You". Briti staar Rita Ora esitas pala "Lonely Together".

Rootsi prints Carl Philip ja printsess Sofia publiku seas. Foto: TT NEWS AGENCY/Scanpix

Artistid elavad Guetta sõnul suure pinge all. "Alati pead tippvormis olema. See on väga raske ja kui oled tippu jõudnud, on ootused sinu suhtes tohutud ja sinust sõltuvad paljud inimesed." Guetta on pärast kolleegi surma oma töökoormust vähendanud ega piirdub aastas maksimaalselt saja esinemisega.