Süüdistus: R. Kelly andis pistist, et 15aastase lauljatariga abielluda Toimetas Triin Tael , täna, 10:00

R. Kelly 2008. aastal ja Aaliyah 2001. aasta kevadel mõni kuu enne saatuslikku lennuõnnetust. Foto: AP/Scanpix

USA laulja R. Kelly, kes on vahi all mitme seksuaalkuriteo eest, on sattunud ka altkäemaksuskandaali keskmesse. Väidetavalt andis ta 1994. aastal ühele ametnikule meelehead, et too võltsiks tema toonase sõbratari, 15aastase lauljanna Aaliyah' isikutõendit.