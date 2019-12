Inimesed PALJU ÕNNE! Elina Purde sai sügise hakul teise lapse: vahvalt kasvame! Andra Nõlvak , täna, 12:51 Jaga: M

GALERII

Elina Purde Foto: Erki Pärnaku

Kevadel teise lapse ootusest teatanud näitleja Elina Purdele on juba mõnda aega olnud põhjust õnne soovida. „Ta on meiega, ta on tüdruk,“ sõnab näitleja Elina Purde Õhtulehele. Purde sõnul nägi pisitüdruk ilmavalgust sügise hakul.