Coldplay solist kartis koolipoisina paaniliselt, et on gei 

Piinav olukord leidis ootamatu lahenduse, kui Chris oli umbes 15 ja pool aastat vana. "Ma ei tea, mis juhtus, aga äkki oli mul tunne: "No ja mis siis?" Ja see kõik lõppes üleöö. Väga huvitav," arutleb laulja, kel on abielust Hollywoodi näitlejanna Gwyneth Paltrow'ga kaks last ning kelle praegune kaaslanna on "50 varjundi" täht Dakota Johnson.

Homofoobiast on Chris ammu vabanenud - sellele aitasid kaasa nii hingeline küpsemine kui ka maailma tundmaõppimine. "Paljud mu kangelased on geid," ütleb ta. Muutunud on ka Chrisi suhtumine usku. "Minu jaoks on jumal kõik asjad ja kõik inimesed ja armastus, see on iga viimase kui raku ime ja kogu selle mõistatuse määratu suurus ... Jumal on kõik inimesed, ja kõik inimesed on väärtuslikud, nagu ka kõik muu, mis kõiksuse juurde kuulub."