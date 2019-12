Aktimodellist printsi abikaasaks! Rootsi printsess Sofia saab täna 35 

Sofia Hellqvist sündis 6. detsembril 1984 Danderydi haiglas. Plastitööstuses turundusjuhina tegutsev ema Marie Britt Rotman on rootslanna, Taani-Rootsi juurtega isa Erik Oscar Hellqvist tööhõivenõustaja. Sofial on kaks õde - Lina ja Sara.

20aastaselt poseeris Sofia meesteajakirjas Slitz bikiinipükste väel, ülakeha ümber elus madu. Vaimustatud lugejaskond hääletas brüneti neiu 2004. aasta Miss Slitziks. Seejärel asus Sofia võistlema Rootsi tõsieluseriaalis "Paradise Hotel", kus jõudis finaali. See tüdruk juba risti ette ei löönud: kohalik ajakirjandus pani suure kella külge, et kaunitar suudles sarja võtteil Las Vegases pornotäht Jenna Jamesoniga.

2005 kolis Sofia New Yorki raamatupidamist ja äri õppima. Ühtlasi töötas ta Suures Õunas joogatreenerina. Kodumaale naastes jätkas Sofia õpinguid, kuid teenis leiba ka ettekandja ja aktimodellina.

Esimene kohtumine prints Carl Philipiga leidis aset 2007. aastal Stockholmi ööklubis. Noored põrkasid seal kokku, kuid midagi sügavamat sellest ei sündinud. Kuid 2009. aasta suvel kohtusid nad uuesti ööklubi Pepes Bodega vipiruumides. Nüüd jäi leek tuha alla hõõguma. Kas Sofial oli kohe plaanis maksku mis maksab printsessikroon pähe saada? Selleks tuli bikiinimodelli imagot parandada. Juba sügisel läks neiu paariks kuuks tööle Ghana lastekodusse – väidetavalt oli see tema ammune unistus. Järgmisel aastal asutas Sofia koos sõbrannaga heategevusfondi Project Playground, mis abistab Lõuna-Aafrika lapsi ja noori.

Rootsi ahvatlevaima poissmehe Carl Philipi kõrval nähti endist aktimodelli ja tõsielu-peoprintsessi üha sagedamini. Käisid jutud, et ema-isa avaldavad printsile survet sobimatu pruudi hülgamiseks. Ent Carl Philip jäi endale kindlaks. 2010. aasta juunis kinnitas Rootsi kuningakoda noorte armusuhet. Sofia alustas etiketiõpinguid, hakkas Carl Philippi ametlikel üritustel saatma ning kolis temaga ühe katuse alla. 2012. aasta maiks oli kindel, et Carl Philipil on kindel plaan Sofiaga abielluda. Printsi mõrsja sai kutse kroonprintsess Victoria esiktütre Estelle’i ristsetele. Kihlus kuulutati välja 2014. aasta juunis.