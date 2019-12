TIMMERI TAROSKOOP 9.–15. DETSEMBER | Kaalud on armukadedad, Skorpion tegeleb vanade probleemide lahendamisega 

KAALUD lahendavad asju, mis on pikka aega lahendust vajanud. Natukene laisad olete praegu, ega väga ei viitsi ka. Kui senini on kuidagi hakkama saanud, äkki saab edaspidi ka. Nii mõnegi teema panete sel nädalal enda jaoks lukku ja võite lõhkuda mõne suhte või anda tööl lahkumisavalduse. Suhtes Kaalud veedavad palju aega oma perega ja võivad teha muudatusi kodus või minna reisile. Armukadedus on ka teie selle nädala teema. Nädalavahetuse veedate nii, et ühtegi kohustust ei ole, lihtsalt naudite oma vaba aega. Üpris segane nädal.