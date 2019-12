KUUM NAISTEPEO GALERII | Mjäuuu, A-RÜHM küttis kiisud kuumaks! 

Varem on samal peol üles astunud ka Victor Crone, Suur Papa ja kohale on lennutatud isegi Exclusive Male Show LA'st. Sel korral astusid lavale aga tõelised vanakoolimehed. A-Rühm küttis ööklubi tõeliselt kuumaks ja kaunid kiisud hullusid juba esimeste nootide ajal.