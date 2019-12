Laura „Eesti laulu“ lool on rohkem välisautoreid kui reglemendis lubatud, ERR otsustas talle erandi teha 

"Autorite kohta kehtib reglemendis punkt, mille alusel on ERR-il õigus teha erandeid: 3.2 Kui laulu muusika autorite seas on välismaa autoreid, kes pole Eesti Vabariigi kodanikud või residendid, siis ei tohi neid olla arvuliselt rohkem, kui Eesti Vabariigi kodanikest ja/või residendist autoreid. Mitteresidendist autoreid tohib olla sama palju või vähem. ERR-il on õigus teha erandeid käesoleva punkti täitmise osas," selgitab "Eesti laulu" kommunikatsioonijuht Pille-Mai Helemäe, et Laura puhul otsustatigi see erand teha.