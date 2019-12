Inimesed Gerli Padar: "Esimestel eluaastatel arvas Camilla siiralt, et ta ema ongi Lotte." Aigi Viira , täna, 00:01 Jaga: M

NAINE KUI TULESÄDE: Gerli Padari igapäevased rollid, mida on terve rodu, ei kipu küll sassi minema ega üksteist segama, kuid väsitavad mõnikord küll. Ning mitte vähe. „Korraks tuleb väsimus peale, aga kuskilt tuleb energia, jaksad jälle ning lähed naeratusega edasi,“ särab Gerli isegi siis, kui rampväsimus kimbutab. Foto: Mari Luud

„Mõtlesin, et kui „Detektiiv Lotte“ uuesti välja tuleb, siis polegi mõtet kostüümi seljast ära võtta, nagunii magad ka juba sellega,“ naerab laulja Gerli Padar, kelle karjäär koeratüdruk Lottena algas tosin aastat tagasi. Vanemuise teatri muusikalilavalt. Lotte punast kleiti ja püstise ninaga kingi pole ta tänini saanud nurka heita. Äsja taasesietendunud lastemuusikali kõrval rahmeldab ta Lottena ka Eesti Kontserdi kooliprogrammis „Lotte ja Klausi muusikatund“, mille ise kirjutas. „Mulle tundus, et kõik need hommikud, kui olen vaba, võiks ju veel midagi teha.“