Dilaila kolumn | Lahkuminek rinnakarvade pärast  

Üks neist kohtus hiljuti täiesti vapustava kutiga. 42 aastat vana ehk just see maagiline vanus, mida kõik naised taga ajavad. Pikk, ilus, vapustava naeratusega. Nii vapustava, et lasin isegi ennast esimesest silmapilgust ära võluda, ja kirusin, miks kuradi pärast mul juba kodus mees olemas on. Lisaks on too tüüp kuldsete kätega ja transformeerinud oma köögi minimaalsete kuludega disainiajakirja kaane vääriliseks. Ning ta on naljakas ja oskab rääkida kõigil teemadel sotsiaalpoliitikast autodeni.