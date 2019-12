Kariljonist Merle Kollom rändab oma 120-kilose pilliga mööda Euroopat ringi  

Laupäeval Tartus Salemi kirikus toimuval kontserdil võivad linlased seda imepilli ka näha ja kuulda.

„Rootslased said sellest pillist ja minust kui kariljonistist vaimustuda koos džässtrioga möödunud aastal Uppsala kontserdimajas. Suvel tegin eduka soolokontsertide tuuri Taanis. Praegu valmistan ette järgmise aasta kontserdireisi Saksamaale, Belgiasse, Taanisse ja Hollandisse,“ lisab muusik.



Mille poolest on teie kellamängu pill eriline?

Minu Hollandis valmistatud pill Clavion on tõesti eriline – see on Eestis ainuke. Kellamäng, mida mina mängin, kannab kariljoni nimetust. See on häälestatud pronkskelladest, võimsa kõlaga, kuni 50 tonni kaaluv löökpill. Tartu 1,3 tonni kaaluv kellamäng on elektrooniline ja seda juhib arvuti, mina lõpetasin aga juunis Taanis sellise kariljonimängu diplomiõppe, mida mängib kariljonist. See on päris raske füüsiline töö, üks kontsert võrdub korraliku trenniga.

Pole mõeldav, et muusik harjutaks avalikus linnaruumis nii suure kõlajõuga instrumendil tundide viisi ja iga päev, seepärast ongi repertuaar vaja ette valmistada harjutuskariljonil, sellisel, nagu on mul kodus. Pianiinosuurusel instrumendil on raskete pronkskellade asemel metallplaadid. Puidust pulkklaviatuur ja pedaalid on nagu suurel kariljonil, seega saab kõik tehnilised ja muusikalised nüansid harjutuspillil kenasti omandada.



Kuidas nii on läinud, et tartlased seda pilli alles nüüd esimest korda näevad?

Selleks, et üle Eesti rohkem kariljone kõlama hakkaks, olen võtnud missiooniks oma koduse pilliga ringi reisida. Tean väliskolleegide kaudu, et peale minu keegi maailmas seda ei tee. See aktsioon on nimelt üsna tülikas, ma vajan pilli transportimiseks kolimisteenust – pill kaalub 120 kilo.

Üks võimsamaid kontserte oli mul selle pilliga Rootsis Uppsala kontserdimajas koos džässikollektiiviga Trio X of Sweden. Kammersaali 800 istekohta olid kõik hõivatud. Nii Rootsi kui ka Eesti publikus on selle omamoodi fossiilse pilli mängutehnika nägemine alati elevust tekitanud. Kõrges kellatornis mängivat kariljonisti ei nähta ju nagunii praktiliselt mitte kunagi. Mina saan oma väikese kariljoniga anda publikule sellest pillist aimduse.



Millised lood teie hinnangul just sellisele pillile kõige paremini sobivad?

Kontsertkariljonid on eelkõige sooloinstrumendid ja neil esitatakse väga erinevat repertuaari: kariljonile kirjutatud originaalteoseid, klassika, popi ja rahvalike palade seadeid. Aga alati peab arvestama suurte kellade pika kajaga, seega liiga tehnilised ja kiired palad sellele ei sobi. Mu koduse kariljoniga, mille metallplaadid liigset järelkaja ei anna, saab esitada praktiliselt kõike. Seda saab kasutada eelkõige kui põnevat värvipilli eri ansamblites.