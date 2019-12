Inimesed Maria Kiisk: Eesti näitlejatel puuduvad inimesed, kes nende eest hoolt kannaksid Gerda Kordemets , täna, 00:01 Jaga: M

„Meil on – ma ütlen „meil“, sest Eesti on ju minu kodu ka, vähemasti minu vanemate kodu – väga head näitlejad. Neil lihtsalt puuduvad inimesed, kes nende eest hoolt kannaksid.“ Foto: Robin Roots

Kui rahvusvaheliselt tunnustatud filmi või telesarja tiitrisabast hakkab silma ilmselgelt eesti nimi, tekib loomulikult huvi, kes see inimene on ja kuidas ta on sinna jõudnud. Nimi Maria Kiisk on olnud paljude meilgi näidatud Rootsi telesarjade tiitrites. Praegu jookseb Soome YLE ekraanil tema mehitatud krimiseriaali „Enne surma“ („Innar vi dör“)teine hooaeg.