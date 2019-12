Kuulajate südame põksuma pannud Kalju Terasmaa on ise kirjutanud vaid ühe (armastus)laulu 

Muusikaõpetaja Taimi ja löökpillimängija Kalju tütrest Terjest küll lauljat ei saanud, kuid isa jälgedes kõndis ta siiski. Ehk ka seetõttu, et tema mänguasjasahtlis oli üksjagu laste muusikainstrumente: värviliste klahvidega metallofon, saksofon ja suupill. Kõige krooniks oli kodus loomulikult aukohal klaver. „Minul oli vibrafonini jõudmine kerge – pidin minema teise tuppa, kus pill seisis, kui isal oli suurem harjutamisperiood,“ sõnab Terje. „Mind, nagu paljusid teisi, võlus vibrafoni kõla, aga ka võimalused selles mõttes, et tal on palju sarnaseid „õdesid-vendi“: ksülofon, kellamäng, marimba, mis kõlaliselt on ometi nii erinevad.“

Samad Kalju-aegsed laulud said tuttavaks ka Terje lastele. „Väiksena elasime perega ka Hollandis ning emal olid seal kaasas peale lastelaulude kassettide ka lindid vanaisa lauldud ja mängitud muusikaga,“ kõneleb Kalju lauljast ning viiuldajast tütretütar Marianne Leibur (24). „Seetõttu olid paljud lood mulle juba varakult tuntud, ilma et ise täpselt teaks, millega tegu. Väiksena ümisesin vanaisa lauludest ilmselt kõige rohkem lugu „Mul metsas väike maja“ ja Eesti Raadio meeskvarteti lauldud „Rohelisi niitusid“.“

Vahel vaadati vanaisaga ka filme. „Kõige rohkem oleme koos vaadanud Oskar Lutsu raamatu põhjal tehtud filmi „Kevade“, sealt on kindlasti meeles Veljo Tormise meloodiad. Tegelikult on vanaisa kaasa mänginud ja laulnud paljude Eesti filmide muusika salvestustel – seesama „Kevade“ (V. Tormis), „Vallatud kurvid“ (G. Podelski), „Mehed ei nuta“ (Ü. Vinter), „Aatomik“ (A. Pärt), aga ka „Viimne reliikvia“ (Uno ja Tõnu Naissoo), kus solist Peeter Tooma taustaansambliks on ju ER meesansambel („Põgene, vaba laps!“ jt).

Muuseas, kui üles lugeda kõik lood, kus Kalju Terasmaa on kaasa löönud vibrafonimängijana, solistina, duetis või koos kvartetiga, koguneks neli plaaditäit muusikat. Lisades aga neljale plaaditäiele kõik raadiolindistused koos sümfooniaorkestriga, teleansamblite ja Emil Laansoo ansambliga, tuleks Terasmaa austajail end muusikalainele paigutada tervelt paariks nädalaks.

Laval sametine, tavaelus kuldsete kätega

Ehkki muusiku ja laujana on Kalju Terasmaa lasknud kõlada sametistel nootidel ja pehmetel kõlavärvidel, pole ta isiksusena kaugelt õrnuke. „Isa on tegelikult maalt pärit (tema isa oli koolijuhataja ja ema õpetaja) ning tunneb hästi nii loodusseadusi kui ka maatöid,“ räägib Terje. „Selles mõttes pole ta argielus olnud ei sametist ega siidist ja oskas oma kätega teha kõike korvipunumisest suvila joonisteni. Muusikuameti kõrval oli muide tema unistus saada arhitektiks.“ Korvipunumine ning projekti joonestamine pole aga ainsad oskused, millega kuldsete kätega muusiku perering on kokku puutunud.

„Juba väiksena tundus, et vanaisa on alati rõõmsameelne ja tõeline sõber,“ meenutab Marianne. „Lapsepõlves sain temaga laulda, klaveril musitseerida, malet mängida, ristsõnu lahendada, õues tegutseda ja palju muudki. Nii temast kui ka tema esitustest peegeldub härrasmehelikkust, viisakust ja soojust. Muusikuna on ta olnud ülimalt töökas, mitmekesine ja alati armastanud seda, mida ta teeb. Nende omadustega on ta kindlasti mulle eeskujuks nii muusikas kui ka elus.“