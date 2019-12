Helen Kõpp möllab Tinderis: otsin uusi tuttavaid, aga olen avatud ka suhetele 

Helen möllas Tinderis juba eelmisel aastal. „Üsna varsti saatis keegi kuvatõmmise mu kontost meediasse ja lõpuks ei tundnud ma ennast üldse turvaliselt. Ma ei tahtnud olla kohas, kus saan sellist tähelepanu,“ räägib Helen, kes seejärel konto jälle mitteaktiivseks tegi. „Kui otsin paarilist pole õige, kui ta tahab minuga mu kuulsuse pärast koos olla – ta ei hinda ju siis mind. Kuidas ma saan usaldada inimest, kes mu asju meediasse saadab?“

Mullu tundus Helenile, et Tinder pole siiski tema jaoks, sel sügisel hakkas ta rakendust aga uuesti vaikselt kasutama. „Tegelesin vahepeal ka enesearenguga. See on palju tähtsam, kui kaaslase leidmine. Seepärast ei ole ma ka kedagi enda kõrvale leidnud, et eneseareng võtab kaua aega ja ma ei taha enne kedagi leida, kui olen ise teatud tasemele jõudnud. Võib-olla, kui leian enne kellegi, ei taha tema minu enesearenguga kaasa tulla. Nüüd aga mõtlesin, et olen ise piisavalt kaugele jõudnud,“ räägib ta. „Kuna nüüd on teema jälle meedias, kaob mu viimane särts seal käia ka ära. Ma ju ei tea, kas vihje andis inimene, kes minuga parasjagu suhtleb. Ma ei tahaks tutvuda inimesega, kelle puhul on tõenäosus, et ta minu kohta meediasse infot saadab.“

Sügisel lubas Helen endale, et hakkab Tinderis rohkem ringi vaatama ja naine tõdeb, et seal leidub päris huvitavaid tüüpe, ka välismaalasi. „Ma ei ole rassist, aga panin endale konkreetselt paika, et tutvun vaid Eesti meestega.“ Tihti kipub Helen rakenduse olemasolu isegi unustama. Samuti tõdeb ta, et swipe’imine ehk potentsiaalsete kaaslaste otsimine võtab päris palju energiat. „Ma pean igat pilti vaatama ja otsustama, kas see inimene mulle meeldib või ei. Ühtlasi panustan oma aega nii palju muudesse tegevustesse, mis tuleviku mõttes efektiivsemad on,“ sõnab Kõpp, et kui tal on valida, kas õppida ja minna trenni või mõne mehega kohtama, valib ta esimese.

Palju räägitakse ka sellest, et Tinderis kirjutavad tihti mehed naistele ka nilbusi ja saadavad soovimatuid pilte oma intiimpiirkondadest. „Peenisepilte saadeti mulle siis, kui rase olin, aga see lõppes ära, sest ma kuulutasin mitu korda, et see mulle ei meeldi.“ Küll aga on Helenil Tinderiga olnud ka paar ebameeldivat kogemust. „Üks mees küsis kord mingi küsimuse, ma vastasin talle lõbusalt ja järsku ta kirjutas: „Sa oled ju „see“ naine. Ma pole huvitatud, iu.“ Justkui nagu ta tunneks mind. See oli väga nõme ja näitab tema madalat taset.“

Helenile meenub teinegi juhus. „Üks hakkas rääkima, et tahab kaissu. Ma ütlesin, et ma ei taha selliseid asju ja siis ta vastas: „Issand, ma ju tahtsin ainult kaissu, mitte seksida, sa oled nii nõme.“. Talle ma rohkem ei vastanud.“ Helen ütleb, et väga palju tuleb tegelikult kirju, mis näitavad, et inimesed tahavad vaid füüsilist lähedust. „Mina seda ei otsi. Keha võib igaüks vaadata, see on nagu avalik asi, aga minu hing on peidus ja sinna igaüks ei saa. Neid inimesi, kes mu hinge soovivad tundma õppida, võtan ma tõsisemalt. Viimasel ajal on olnud tegelikult ka normaalsemaid kogemusi.“

Helen sõnab, et ta ei viitsi inimestega ekraanide vahendusel eriti pikalt rääkida. „Minu eesmärk on pigem kiiresti kohtamas ära käia, et seda inimest päriselt näha, tema energiat tunnetada. See on minu jaoks aja kokkuhoid.“ Küll aga pole ta viimaste aastate jooksul kellegagi Tinderist päriselt kohtingul käinud. „Mul on kunagi olnud poiss-sõber, kellega me tutvusime Tinderis.“ Millal Helen viimati kohtamas käis, ta ei mäletagi.