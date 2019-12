Mänedžer eitab Deppi seotust jabura Jacko-teemalise muusikaliga 

New York Posti teatel esietendub Julien Nitzbergi pöörane vaatemäng “For the Love of a Glove: An Unauthorized Musical Fable About the Life of Michael Jackson, as told by his Glove” 25. jaanuaril Los Angeleses. Jacksoni omaste heakskiiduta valminud lavatükk lubab uurida Michaelit kujundanud veidraid jõude ja tema mainet rüvetanud skandaale. Etenduses on jutustajaks kõnelev ja laulev kinnas, näitlejad mängivad elusuuruses marionettidega, kes kujutavad ansamblit Jackson 5, aga ka näiteks lapstäht Corey Feldmanit ja Jacko kuulsat šimpansi Bubbles'it.