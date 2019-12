Ooo! Eesti muusikaauhindade jagamise õhtujuhid on selgunud, sedapuhku on neid kolm!

Jalmar Vabarna on varasemalt ühel korral Eesti muusikaauhindade galat juhtinud koos Birgit Õigemeelega. Sel korral on aga kaassaatejuhtideks Jalmari kaasmuusikud ansamblist Trad.Attack! ning esmakordselt auhinnagala 22 aastase ajaloo jooksul on saatejuhte kolm. "Kui meie bändile selline pakkumine tehti, siis võtsime omale mõtlemisaega, et plussid ja miinused rahulikult läbi mõelda. Kuna reisimistes on sel ajal sobivasti vaba auk, projekti erilisus bändile suur ning sündmus ise meile väga meeldib, siis sündis otsus kiiresti ja üksmeelselt,” võttis bändi otsuse kokku Jalmar Vabarna.

Aastast 2011 on Eesti muusikaauhindade sõud juhtinud muusikud ise. "Ühel hetkel tundsime korraldusmeeskonnaga, et meil on nii palju multitalente muusikute ringis, et miks me peame kutsuma saatejuhtideks kedagi väljaspoolt, kui meil on nö omad inimesed olemas, kes seda tööd orgaaniliselt ja kirega teha võivad,” rääkis saatejuhtide valikust Eesti Fonogrammitootjate Ühingu pikaajaline juhatuse liige Aarne Valmis. "Mul on väga hea meel, et meie eksperiment on seni sajaprotsendiliselt õnnestunud ning õhtujuhid ise on juba omaette sõu suurel galaõhtul. Nii ka sel aastal, mil põnevust toob esmakordselt terve bändi kasutamine nende jaoks tavatus rollis,” võttis teema kokku Aarne Valmis.