PÕRUTAV! Ott Lepland avalikustas ekstreemseima koha, kus ta on seksinud

Mängu käigus selgus näiteks, et Ott eelistab pigem ropendavaid kui suitsetavaid naisi. "Ma arvan, et suitsetamine ei ole üldse tore asi. Seda võiks üritada vältida või siis välja harjutada," leidis Ott. Naise juures märkab Ott esimese asjana nägu. Kui ta on aga seljaga, siis tema üldist figuuri.

Kaardimängu käigus selgus ka, et Ott on abordi vastu. Samas ei läheks ta ka lahku kaaslasest, kui too ei taha lapsi. "Üritaksin ta ümber veenda. Lapsed on ikkagi vajalikud. Kaks last võiks kindlasti olla."