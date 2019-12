Liis Lemsalu paljastab, kas tema värskes loos teeb kaasa Koit Toome 

"Pean teile tunnistama, et kuigi läheme Koiduga kohe-kohe jõulutuurile, siis singlis laulab seda mehe partiid tegelikult hoopis... ta-daaa.. seda laulan mina! Sedasi kõlab minu hääl, kui seda arvutitega madalamaks keerata. Kas see vahepealne vokaal on tõesti niivõrd sarnane Koidule?"

Nagu loo ilmumisest saati intervjuudes rääkinud olen, on "Kehakeel" tõlkelugu soome loost "Keho Puhuu"." Liisi mänedžer Sandra Sersant nägi lauljatar Anna Puu esitust veebruaris toimunud Soome muusikaauhindade jagamisel ja tegi endast kõik, et see lugu ka Liisi repertuaari jõuaks. "Protsess, et saada õigusi loo eestikeelse versiooni tegemiseks kestis 4 kuud ja juunis rändasin Helsingisse vokaali sisse laulma samasse stuudiosse, kus sündis ka originaal. Mul oli suur au teha koostööd loo ühe autori, Soome hetke hinnatuima produtsendi Jukka Immoneniga ja saada õnnistus soomekeelse versiooni esitajalt, nende aasta naisartistilt Anna Puult. Meie koostöö oli äärmiselt tore ja meil kõigil on tulemuse üle äärmiselt hea meel!" paljastab Liis.