Inimesed Stig ja Karina Rästa veel kolmandat last ei plaani: keha ja vaim tahavad esmalt puhata

Stig ja Karina Rästa Foto: Erlend Štaub

Anne&Stiili kaanepersoonid on sedapuhku Karina ja Stig Rästa, kes on kahe tütre - Lumi ja Sadu vanemad. Abikaasad paljastavad, et kuigi nad on juba 2017. aastast abielus, ei ole nad pulmareisile veel jõudnudki.