Justin Timberlake vabandas võõra naisega pildile jäämise eest: jõin liiga palju ja kahetsen oma käitumist 

Nüüd on Justin ka ise vahejuhtumi osas sõna võtnud. "Hoian muidu klatšist nii palju eemale, kui saan, kuid on tähtis, et vastaksin oma perekonna pärast kuulujuttudele, mis teevad haiget neile, keda armastan," kirjutab mees Instagramis.

"Mõni nädal tagasi komistasin ma valusalt, kuid et see oleks selge – minu ja mu kaasstaari vahel ei juhtunud midagi. Ma jõin sel õhtul liiga palju ja kahetsen oma käitumist. Ma oleksin pidanud targem olema. Ma ei taha oma pojale sellist eeskuju. Vabandan oma imelise abikaasa ja perekonna ees, et nad pidid nii piinliku situatsiooni üle elama ja keskendun sellele, et olla parim abikaasa ja isa. See ei olnud see."