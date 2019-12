Inimesed Kihnu Virve: üks kavaler ikka kirjutab mulle ja ütleb, et tahab mind Toimetas Katharina Toomemets , täna, 21:56 Jaga: M

Kihnu Virve Foto: Teet Malsroos

Kuigi lauljatar Kihnu Virve on juba 91-aastane, on ta siiski üks kavaler, paljastas naine "Ringvaates". "Mulle ka üks kavaler ikka kirjutab ja helistab, ütleb ikka, et tahab mind."