FOTO | Elisa Kolk ja Indrek Rahumaa elavad koos? 

Lisaks on foto juures ka märksõna #love ehk "armastus".

Sahinad Elisa ja Indreku suhtest hakkasid kõlama sel aastal. Praegu kodumaal olev Elisa käis mõni aeg tagasi külas ka saates "Õhtu!", kus uuriti ka, kellega ta suhtes on. "Eraelust ma tavaliselt ei räägi, aga võin öelda, et olen väga õnnelik. Mul on väga hästi kõik," sõnas ta.