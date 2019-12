Inimesed Jan Uuspõld: "Mulle aitab! Nüüd ma lähen kümneks aastaks duši alla!" Aigi Viira , täna, 00:01 Jaga: M

GALERII

KUNSTILISED ERIMEELSUSED: Pealik (Ain Mäeots, keskel) on nõutu. Pahur näitleja Sepp tuhiseb viipekeele saatel lavalt minema. Näitleja Uupõld lõbutseb. Foto: Tiit Tamme

„Sa ära mängitse, sa ära markeeri! Mängi, Jan!“ Käskivas toonis lause ütlejaks on lavastaja Ain Mäeots. Kuulajaks aga on näitleja Jan Uuspõld, karvane mesimummimüts peas ja kiletiivad seljas. „Kõik on uus!“ vinghatab ta. „Need tiivad! Kõik lipendab ja laperdab!“ Käib Apollo teatri uuslavastuse „Kas te käite siin tihti?“ proov. Ning hetkel, mil Jan on korraks kehastunud mesilaseks, tuleb näitleja Ott Sepal mängida maikellukest – hiiglaslik lillemüts pähe surutud. Mõni ime, ses komöödias, kus kaks meest on aastateks kahekesi vannituppa suletud, juhtub kõike. Mesimummimäng on vaat et üks süütumaid lõbustusi, mida dušinurga ja tualetipoti naabruses ette võtta.