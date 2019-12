Vaimuhaigus röövis aastaiks prints Philipilt ema  

Elizabeth II abikaasa prints Philip tähistas tänavu juunis 98. sünnipäeva. Tema täna 50 aastat tagasi surnud ema kerkis aga hiljuti uuesti inimeste huviorbiiti seoses menusarja „Kroon“ kolmanda hooajaga. Selle neljas osa viis vaataja 1967. aasta Kreekasse kohtuma eaka nunnaga, kes üritab Ateena juveliirile maha müüa hiiglaslikku safiiri ja briljantidega prossi. Püha õde on võtnud nõuks teha kõik, mis tema võimuses, et oma kloostrit päästa. Juveliir pöördub võimude poole, kahtlustades, et väärisese on varastatud. Kuid Kreeka seadusesilm avastab, et prossi parseldanud nunn oli printsess Alice von Battenberg, kuninganna Elizabeth II meheema.