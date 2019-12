VIDEO | Esimene treiler Bondi filmile „007: Surm peab ootama“ on teie ees! 

Filmis, mis on Daniel Craigi viimane etteaste Bondina, on peategelane sunnitud katkestama idüllilise pensionipõlve Jamaical, sest vana sõber Felix Leiter CIA-st palub tal üles leida salapärane kurjam, kelle valduses on ohtlik uus tehnoloogia. Bondi vastast kehastab uues filmis "Bohemian Rhapsody" täht Rami Malek. 007 agent on mustanahaline näitlejanna Lashana Lynch, kes on tuntud filmist "Captain Marvel".