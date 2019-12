Mikk Targo: ma ei näinud Koidus alguses mingisugust staari 

"Siis ei teadnud ma veel, et temast tuleb staar. Tol ajal oli ta väga "toores". Kui vaadata neid naljakaid Youtube´i videoid, siis tema liigutused olid üsna koomilised. Aga midagi pole teha, see oli tema jaoks ka üllatus, kuhu ta sattus," lausub Targo. "Ta tahtis tegelikult vist üldse klaverimängijaks saada. Sealt oli näha, et tegemist on muusikuga, mis on minu jaoks väga tähtis, mitte ainult lauljaga. Meil klappis see väga. See oli vastastikune inspiratsioon, et see läks nii mühinal käima," rääkis Targo.