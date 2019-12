ERSO uueks peadirigendiks saab Olari Elts 

Olari Elts on avara rahvusvahelise haardega dirigent, kelle kirg koostada ja juhatada väga omanäolisi ja põnevaid kontserdikavasid on toonud talle laialdase tunnustuse. Tema sagedasteks lavapartneriteks on nimekad orkestrid üle maailma, sh Soome Raadio Sümfooniaorkester, Taani Rahvusorkester, BBC Sümfooniaorkester, Seattle’i Sümfooniaorkester ja Yomiuri-Nipponi Sümfooniaorkester, vahendab ERSO saadetud pressiteates.

Lisaks sümfooniaorkestrite põhirepertuaari kuuluvale klassitsismi- ja romantismiajastu muusikale kuulub Eltsi kavadesse ka kaasaegsete heliloojate, sh tema kaasmaalaste Erkki-Sven Tüüri, Eduard Tubina, Tõnu Kõrvitsa ja Helena Tulve looming.

“ERSO on üks esimesi orkestreid, keda ma kuulsin, esimene orkester, keda ma juhatasin, ning orkester, kes on näinud ja toetanud mu kasvamist. Seetõttu on ERSO kunstilise juhi ja peadirigendina alustamine minu jaoks väga eriline,“ rõhutab Olari Elts Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri olulisust enda dirigenditeel. “ERSO on meie ühine audiokatedraal – iga põlvkonnaga taas korruse võrra kõrgem, säravam ja silmapaistvam. Turbulentsetel aegadel on klassikaline muusika justkui majakas, mille olulisust on raske ülehinnata ning mille kuulajaskond järjest suureneb,“ lisab Elts.

Praegune peadirigent Neeme Järvi jätkab järgmisest hooajast koostööd ERSOga eluaegse aupeadirigendina. “Valitsegu ERSOs ka edaspidi loomingulisus, rõõmsameelsus, avatus ja väga hea pillimänguoskus. See äratab suurt aukartust,“ kommenteerib peadirigendivahetust Neeme Järvi. “Loodan, et ERSO saab meie koostööst kaasa väga tugeva emotsiooni ja avara maailmavaate. Edasiseks soovin, et ERSO leiaks uusi mõttekaaslasi, uusi loomingulisi impulsse ja jätkuvat inspiratsiooni,“ lisab Järvi.

Olari Eltsi koostöö ERSOga

Olari Eltsi esimene kontsert ERSOga toimus üle kahekümne aasta tagasi. Koostöö muutus tihedamaks aastal 2007, kui Eltsist sai ERSO peakülalisdirigent. See tähendas keskmiselt nelja programmi aastas, kusjuures sageli sama kavaga mitmel pool Eestis.

Eltsi dirigenditee on kulgenud väga sihikindlalt ja lähtudes parimast võimalikust loogikast. Esialgu peamiselt nüüdismuusika interpretatsioonidega tunnustuse pälvinud dirigendi repertuaar on pidevalt laienenud orkestrimuusika klassika suunas ning hõlmab kogu sümfooniaorkestrile loodut.