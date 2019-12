Inimesed HOMMIKUSÖÖK STAARIGA | Legendaarse „suhtekorraldaja“ Meelis Lao elus puhuvad uued tuuled Anu Saagim | Video: Rauno Vahtre , täna, 06:01 Jaga: M

Kutsusin seekord hommikusöögile erakordselt kirju minevikuga Meelis Lao (53). Legendaarse „suhtekorraldaja“ elus puhuvad uued tuuled. Mehe missiooniks on hakata eesti noortele õpetama, kuidas elus õiget sihti leida. Meelisel on juba paar loengutki Ida-Virumaa koolides peetud. Samal ajal käivad ka Kanal 2s läbirääkimised ja Meelist võib ehk peagi telesaatejuhina näha. Aga juba sel teisipäeval, 10. detsembril toimub Tallinnas Meelis Lao vestlusõhtu „Minu kogemus“, mis edu korral võib ka üle-eestilisele tuurile minna. Intervjuus tunnistab Meelis, et on hakanud vaikselt elulooraamatutki kirjutama. Mees on tõepoolest suurelt ette võtnud.