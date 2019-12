Inimesed Urmas Sõõrumaa naisjuhtidest: sellist suurt vastutust on lihtsam panna mehe õlule Kroonika , täna, 13:48 Jaga: M

Urmas Sõõrumaa Foto: Tiina Kõrtsini

"Naine peaks eelkõige olema naine, nagu meeski mees. Aga tihtipeale ettevõtte juhtimine, eriti teenusettevõttes, kus on 24 tundi tegevus, on see väga pingeline," põhjendab Urmas Sõõrumaa Kroonika edukate-erile antud intervjuus, miks tema ettevõtetes pole ühtegi naissoost üldjuhti.