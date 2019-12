ÕL VIDEOD JA GALERII | Aldo Järvsoo ja Tanel Veenre korraldasid Tallinna ühes vahvamas moemajas tõelise moeplahvatuse 

Aldo Järvsoo ja Tanel Veenre korraldasid Embassy of Fashion moemajas tõelise moeplahvatuse Foto: Rauno Vahtre

Keha-positiivsed printmustritega kleidid on värske puhang moemaailmas – vaid Taneli kui väljastpoolt tulnu värske pilk on suutnud luua midagi nii originaalset ja tõeliselt isikupärast. Nüüd on oodata sellele järge – avarad kaftan-kleidid hõõguvad sügavates toonides ja mardikate-teokarpide ballett siidil kogub tuure.