Ivo Felt valgustab Oscarile püüdlemist: anname endast kõik, et „Tõe ja õiguse“ x-faktor oleks nähtav 

Felt selgitas, et Oscarile kandideerimiseks peavad välisfilmi kategooria filmid läbima kolm etappi. Esimeses etapis vaatab filme umbes 200 inimest, kes peavad 92st filmist ära vaatama vähemalt 15. "Kõigepealt on vaja pääseda short list'i, kümne hulka. Mis on väga keeruline ülesanne," sõnab Felt. "Tõenäosused ei ole väga suured."

Felt räägib, et eelised on kindlasti nendel filmitegijatel, keda juba teatakse. Eesti filmimehe sõnul on nemad suhteliselt tundmatud. Tänavu kandideerib välisfilmide kategoorias ka Korea film, mis võitis Cannes´i filmifestivali grand prix. Tegu on filmiga, mis konkureerib mitmes kategoorias.

Feldi sõnul on filmi vaatamine Ameerikas muutumas, tänu striimimiskeskkondadele. "Ligipääs teises keeles tehtud filmidele on väga hea. On hakatud otsima filme, mis ei ole inglise keeles, ja nad tõesti loevad subtiitreid." Feldi sõnul seda varem ei ole tehtud.

Eestlased võtsid küll "Tõe ja õiguse" väga soojalt vastu ja film püüdis kinodes vaatajarekordeid, ent Ameerikas on tegu ikkagi tundmatu filmiga. "Oleme näinud, et see on meile endale väga oluline. Eestis on seda tõesti väga palju vaadatud. Mingi väike x-faktor on. Kas ka teiste jaoks? Eks me anname endast kõik, et see oleks nähtav ka seal, aga liiga palju lootusi ka ei hellita," ütleb Felt.

Filmiprodutsendi jaoks ongi see üks põnevamaid osasid, teha kampaania- ja teavitustööd välisriikides täiesti tundmatu filmiga. "Vaadata, kas me selle tundmatu filmiga midagi teha saame, on lihtsalt põnev," sõnab ta.

"See film kannab endast väga universaalseid sõnumeid: surnuks töötamist, mitte tähelepanemist, mitte nägemist, mis ümberringi toimub, eneseväärikuse kaotamist. Need on teemad, mis lähevad korda igal pool," sõnab filmiprodutsent. Siiani on filmi näidatud Koreas ja Ameerikas. "Need reaktsioonid, mida meie oleme nendest kahest kohast saanud, näitavad, et meist saadakse aru küll. Tammsaare räägib ikkagi igavikulistest asjadest," lausub ta.