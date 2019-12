Cardi B mees tabati järjekordselt truudusemurdmiselt? 

Jade demonstreeris Instagramis, et Offset oli talle öösel saatnud sõnumi "Miss u fr [for real]" ehk "Igatsen sind väga". Neiu kuulutas oma videos Offsetile: "Su naisel @iamcardib on käimas kriminaalasi, miks sa mulle kirjutad, kas sa ei pea temast lugu või?" Jade'il on enda sõnul veel kuhjaga paljastusi. "Aga nendeks on veel aega."

Ajakirja People teatel postitas Jade video vähem kui tund pärast seda, kui Offseti Instagrami kontole hakkas ilmuma kõikvõimalikke roppus, mis viitasid häkkimisele. Koos Offsetiga poolteiseaastast tütart kasvatav Cardi väidab, et tema mehe kontole on sisse tungitud. Cardi postitas Instagrami nüüdseks eemaldatud video, kus ta istus abikaasa kõrval. "Tibu, ma tean, et sa oled igasuguste lollustega hakkama saanud, kõik teavad seda, aga no kuulge, ega negrad siis lollid pole, ega negrad siis hullud pole," ütles artist, kellel on varem tulnud Offseti truudusetusega tegemist teha - aasta tagasi kuulutas Cardi, et tema abielu on purunenud, kuid nad leppisid siiski ära.