VIDEOINTERVJUU | Meelis Lao: mul ei ole surmahirmu, olen elanud huvitava elu 

Meelis, mul on hea meel võõrustada sind restoranis Meat Resto & Butchery, mis tähistab oma kolmandat sünnipäeva ja sel puhul pakutakse meile ainulaadset rooga - üleni 24 karaadise kullaga kaetud Black Anguse Steak`i. Kas sa oled midagi nii kuldset kunagi söönud?

Kullaga kaetud steiki ei ole, see on esimene kord.

Aga ehk oled mekkinud kullapuruga pikitud šampanjat?

Ka kullaga šampanjat ei ole joonud.

Lahe, et suudan sind millegi nii unikaalsega üllatada. Tõepoolest, Eestis ei olegi kuldset liha varem üheski restoranis pakutud. Küll pakutakse seda New Yorgi, Londoni ja Dubai maailmakuulsates Nusret Steakhouse`ides, kus see maksab see sõltuvalt lihatüki suurusest ja lõikest keskmiselt 500-1000 dollarit. Tiskres asuvas restoranis Meat Resto & Butchery saab lihatüki kätte saja euroga.