Film VIDEO | Piilu filmivõtetele! „Salmonites" lööb kaasa presidendipaar Rüütlid! Toimetas Andra Nõlvak , täna, 09:37

"Salmonid: 25 aastat hiljem" Foto: Liisabet Valdoja / https://www.facebook.com/salmonid25

„Sellel on paar põhjust. 25 aastat tagasi lõpetasime „Salmonite“ tootmise. 65 aastat on Eesti Televisiooni ja 1. aprillil saab Ita Ever 89. 25 aastat tagasi oli see täiesti vapusta seltskond, kellega me „Salmoneid“ tegime ja see seltskond on aastatega veel vapustavamaks läinud,“ põhjendas „Salmonite“ täispika filmi ekraanile toov Toomas Kirss, miks ta seda teeb.