Kahe kuu jooksul on surnud juba kolmas K-popi täht 

The Guardiani teatel oli Cha K-popi bändi Surprise U liige, kes oli mõni aasta tagasi alustanud näitlejakarjääri. Noormehe talendiagentuuri Fantagio esindaja palub, et Cha surma kohta ei levitataks kuulujutte, "et tema pere, kes on praegu selle ootamatu uudise tõttu murest murtud, saaks ta rahulikult viimsele teele saata".