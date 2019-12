POPMUUSIKA TIPUD: kas kümnendi kuulatuim laul on lembeballaad või tantsuhitt? 

Ilmselt võib just Kanada räpparit ja produtsenti Drake'i pidada (vähemalt Spotify andmeil) lõppeva kümnendi üheks edukamaks artistiks. Tema muusikat on kuulajad Spotifys enim striimitud: 28 miljardit, nendest 1,7 miljard korda on kuulatud tema laulu „One Dance“. Drake'i populaarseim pala jääb siiski alla Inglise laulja Ed Sheerani mehahitile „Shape of You“ (2,4 miljardit striimi). See on viimase kümnendi kuulatuim laul. Sheerani võidukäik sellega ei lõpe, viie enimkuulatud laulu seas on teinegi tema viis, „Thinking Out Loud“.