Inimesed Anne Reemann: lapsena tahtsin saada Helgi Salloks Jaanus Kulli , täna, 00:01 Jaga: M

GALERII

„OKLAHOMA“: Allan Noormets: „Mängisime linnahallis ja tollal polnud kõrimikrofone. Olid vaid lava ääres ja miskid rippusid laest. Nii et su trajektoor laval oli mikrofonist mikrofonini, et üldse midagi kostaks. Kui ma Piret Kaldat mööda lava taga ajasin, oli mul kogu aeg üks silm laes, et jõuaks mikrofoni juurde.“ Foto: Eesti teatri- ja muusikamuuseum

„Koma (Kalju Komissarovi – J. K.) suuvärk oli ikka väga imelik, kusjuures imelik on veel väga leebelt öeldud. Kadunud Dajan (Ahmet – J. K.)oli see, kes meid tihti ree peale aitas. Dajan ütles, et kui te midagi Komissarovi käest ei julge küsida, tulge minu juurde, küll mina juba küsin. Mina olen tšuktš, mina olen loll ja ma ei saa aru, mina võin pärida mida iganes. Nii juhtuski, Dajan küsis, Komissarov nohistas endale midagi nina ette ja vastas,“ meenutas näitleja Allan Noormets, kuidas esimest korda lavakooli ajaloos kursust vastu võtnud Kalju Komissarov ning tema hoolealused 13. lennust esimesel aastal üksteist kompasid.