Peapiiskop Urmas Viilma ületas ennast palverännakul: hoolimata kohutavast valust teadsin, et ma jõuan kohale 

"Kuna mul täitus novembri lõpus viis aastat peapiiskopi ametisse valimisest, tundus, et see on õige hetk millekski selliseks, mis mind tavapärasest turvalisest keskkonnast välja aitaks astuda," lausub Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma, kes võttis novembris ette palverännaku Hispaaniasse, Santiago de Compostelasse.

"Me kõik vajame aeg-ajalt hetki, mis aitavad meil igapäevaelu rütmist ja rutiinist korraks välja lülituda, isegi kui elu või töö on igapäevaselt mitmekesine, huvitav ja rahuldust pakkuv," ütleb peapiiskop. "Erinevatele inimestele sobivad selliseks puhkamiseks, enese vaimseks laadimiseks erinevad tegevused või harjutused. Palverännak on vana kristlik vaimulik harjutus enda tavaelu rütmist väljalülitamiseks ja vaimulikuks laadimiseks."