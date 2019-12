KUULA | Vaido Neigaus avaldas jõululoo: sõnu kirjutades mõtlesin vanaema juures veedetud ajale 

Vaido ise ütleb, et oli jõululooks valmis alles nüüd, sest kümme aastat tagasi poleks see tema imagoga sobinud. "Võtsin paar kuud tagasi riski ja kirjutasin Ivo Degisele, kellele laulsin viisi ja sõnad ette ning palusin, et ta teeks muusika. Ma olen looga väga rahul ja loodan südamest, et see läheb inimestele korda," räägib ta.

Neigausile meeldib jõuluaeg väga ja ta veedab selle alati koos perega. "Kutsume minu ema ja abikaasa vanemad meie juurde Helsingisse, et see imeline aeg koos veeta. Kuna elan Soomes, on näiteks toidu osas laud kindlasti rikkalikum, sest pean arvestama nii Eesti kui ka Soome jõulutoitudega. Võiks öelda, et jõulud ajavad mu isegi veidi hulluks, sest ostan igal aastal kuuseehteid ja läikivaid asju aina juurde. Mulle meeldib kuuske ehtida ning kinke teha ja arvan, et kõigile meeldib ka kinke saada. Jõulud ei saa olla ilma kinkideta!" ütleb ta.