Tiit Trofimov ei mõista miks suurseminare naeruvääristatakse: "Teed õiget asja, aga ikka tahab keegi sulle jalaga munadesse panna." 

Kurvale tundub see mõnitamisena. Miks see inimene tema üle naerab, on tema esimene reaktsioon. Rõõmus inimene vaatab: vau, keegi teine peale tema on ka heas tujus. Selline suhtumine on üldjuhul ühiskonnas ka. Mis see sul esile toob? Kas see toob esile positiivse tunde või mitte. Kui sa oled väsinud, siis on sul ühed emotsioonid, ja kui sa oled väljapuhanud, siis sa reageerid täiesti teistmoodi. See ongi see kõik, kus sa emotsionaalselt ise parasjagu oled ja nii sa virutad ja peegeldad välja kõike seda, mis sinu seest tuleb.

Kõige värskemad Elu uudised otse sinu postkasti Miks sa korraldad neid vestlusõhtuid, joogatunde, spontaanseid kontserte, kus muusikud tulevad ja tunnevad ennast uuesti nagu siis, kui nad kunagi kitarri esimest korda kätte võtsid?

Tegelikult on meie elus ära kadunud kõige tavalisem asi – lihtsus. Inimesed ei oska enam olla lihtsad ja avatud. Vanasti saadi külapingil kokku ja räägiti kõikidest asjadest avalikult, avameelselt, häbi tundmata. See lihtsus on tegelikult meie lapselik olemine, meie hingetasand. Kui me suudame minna jälle sellesse lõdvestusse ja hingeseisundisse, siis tegelikult sa oskadki olla lihtne ja vaba. See ei ole mingi hull kunst. Meil hakkab meel tööle, aju hakkab sulle igasuguseid lugusid rääkima ja lõpuks on selline kompott koos, et kui ise lõpuks seda pulli kõrvalt vaatad, siis mõtled, et mis nüüd toimub.

Tegelikkuses on asi lihtne, aga me ise forsseerime selle kõik keeruliseks. Sellepärast mulle neid lihtsaid ja ehedaid asju meeldibki teha. See on nii päris. Mitte et need nüüd hullult kasulikud projektid oleksid. Tihtipeale pean pealegi maksma, aga see lihtsalt tundub mulle õige. Võib-olla paar päeva on selline natuke väärtusetu tunne, aga kui läheb paar päeva mööda, siis süda ütleb, et see oli õige tegu ja kui inimesed ütlevad ka, et see oli äge ja et ma teeksin veel, siis see motiveerib tegema. Nii kaua, kuni mul on energiat ja jõudu, on neid õigeid inimesi, kes on valmis olema päris nemad ise, motiveerida neid inimesi ka samasuguseks, seni ma ka seda teen.

Sinu puhul ei saa üle ega ümber ekstaatilistest ja alkovabadest tantsupidudest. Kui kaua sa neid juba teed? Saan aru, et sellest kõik algaski?

Jah, jõuludel saab täis kolm aastat, mil olen ekstaatilisi tantsupidusid korraldanud. Miks ma seda teen? Teen seda selleks, et näidata, kui lihtne on tegelikult inimestel üksteisega koos olla, kui ollakse päriselt nemad ise, kui ollakse kained, ollakse vabad, rõõmsad ja võetakse kaasa positiivne emotsioon sellest koosolemisest. See on see, mis jääb ka hinge helisema.

See on lihtsalt nii äge, kuni inimesi käib. Ei teki seda olukorda, et peaks neid kinni hoidma. Olen nõus neid üritusi ka nulliga tegema. Need on hästi palju mulle ka leiba lauale toonud ja ma olen ülimalt tänulik, et inimesed käivad, tulevad ja tantsivad, peavad lugu heast muusikast ja sellisest kihvtist keskkonnast, looduslikust ja tervislikust lähenemisest selle rõõmu saavutamisele. See on äge.