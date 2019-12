MEES, KES EI NUTA: Brad Pitt ei valanud 20 aastat ainsatki pisarat! 

2016. aastal oma kauasest partnerist Angelina Joliest lahku läinud Pitt (55) andis ajakirja Interview' jaoks intervjuu näitleja Anthony Hopkinsile, kellega ta on mänginud koos filmides "Sügislegendid" ja "Saage tuttavaks - Joe Black." "Ma olen kuulus mittenutja. Kas võib nii öelda? Ma polnud umbes 20 aastat nutnud, aga viimasel ajal olen palju rohkem liigutatud. Liigutatud oma lastest, sõpradest, uudistest. Lihtsalt liigutatud. Usun, et see on hea märk. Ma ei tea, milleni see viib, aga ma usun, et see on hea märk."