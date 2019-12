Arstid ütlesid Vene moeinfluentserile, et ta on seitsme kuu pärast surnud 

„Mul diagnoositi tänavu haruldane kopsuhaigus ja öeldi, et mul on elada jäänud seitse kuud,“ pihib kolme laps ema Duma Instagrami postituses. Ta oli enda sõnul hullupööra hirmul. „Aga tagasi vaadates mõistan, et need viimased paar paranemiskuud on ilmselt olnud kogu mu elu õnnelikemad.“

Ränk diagnoos muutis Miroslava ellusuhtumist - naine, kes oleks otsekui maratoni jooksnud, seisatas äkki. „Mõistsin, kui väga ma elu armastan, kui kaunis on meie maailm ja kui väga ma tahan siia jääda - armastatud inimeste seltsi.“ Duma nägi enda sõnul esmakordselt taevasina ja puude kaunist haljendust. „Ma oleksin enne otsekui mingil teisel planeedil elanud. Ärkasin õnnelikuna juba ainuüksi sellepärast, et saan siin veel ühe päeva veeta.“

Miroslava on mõistnud, et kogu ta senine elu on möödunud heakskiitu otsides. Kuid sotsiaalmeedias laike oodates pole ta taibanud, et peab esmalt iseendale meeldima. Ta usub, et saatuslikus haigestumises on süüdi aastatepikkune enesekriitika ja kahtlused, stress, dieedipidamine ja arutu edasipürgimine, mistõttu immuunsüsteem varises kokku. Nüüd mõõdab ta edu ainult enda ja oma lähedaste tervisega.