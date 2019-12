Viiendat korda toimuv ajastufestival Retrobest avalikustas vägevad välisartistid 

Välisartistidest astuvad ühise erikavaga üles Hermes House Band ja Mambo kuningas Lou Bega. Staarid kohtusid 2014. aastal telesaates "Fuerteventura", said suurteks sõpradeks ja asusid maailma vallutama kombineerides Lou Bega ladina rütmid ja Hermes House Bandi peohitid. Nii saab uhkes eriprogrammis kuulda selliseid suuri peohitte nagu "Country Roads", "Rythm of the Night" ja “Mambo No.5”.

Lõuna-Eestisse toob taas uskumatut energiat Saksamaa suurte areenide peaesineja ja fantaasiarikaste lavanumbrite autor DJ BoBo. Kontserdi jooksul saab kuulda Saksamaa ühe müüduima artisti ajatuid hitte nagu näiteks: "There Is A Party", "Freedom", "Somebody Dance With Me", “Feeling”, "Everybody" ja laulud uuelt albumilt KaleidoLuna. Otepääle saabub ka 1980ndate üks kõige edukamaid lauljaid Sandra, kes oma karjääri jooksul on müünud üle 30 miljoni albumi. Rohkete auhindadega pärjatud artist esitab Retrobestil hitte "Maria Magdalena", "Hiroshima", ja "Everlasting Love".