Inimesed „Seks prints Andrew'ga ei kestnud kaua ja oli jälk." Toimetas Triin Tael , täna, 09:51

Virginia Roberts Giuffre BBC intervjuus. Foto: AP/Scanpix

Virginia Giuffre, keda enda sõnul sunniti 17aastasena prints Andrew'ga seksima, rääkis eile õhtul eetrisse jõudnud BBC intervjuus, et nende esimene seksuaalvahekord ei kestnud kaua. „Kogu see värk, kogu see protseduur - see oli jälk.“