Vau! Dua Lipa valis Alexandra Elizabeth Ljadovi oma muusikavideo peategelaseks 

Filmimine toimus sel sügisel New Yorgis ja võtteplatsil tuli kohal olla enne päikesetõusu, kell kuus hommikul, kus algselt tehti Alexandrale vale rolli meik ja ta nägu värviti valgeks, arvates, et tegu on massistseenil osalejaga. Kui selgus, et ta on ikka põhirolli osatäitja, tulid Dua enda meikarid ja tegid nullist uue meigi.

„Võtteplatsil ei kohanud ma Duat enne kui juba filmimise ajal, mil režissöör lihtsalt teatas, et nüüd teeme nn amelemistseeni ja nõudis, et juba ikooniks kujunenud popartisti otseses mõttes katsuksin, haaraksin ning tema vastu liibuksin. See oli esimeseks kontaktiks päris ootamatu lahendus. Seda tuli siis ülimalt loomulikult sooritada kogu tiimi ees kui kaamerad filmisid – mingit proovi ei eelnenud. Peale stseeni lõppu itsitasime mõlemad ja meie dialoog oli reaalselt a la „oi vabandust, mu nimi on Alex ja oi vabandust, ma olen Dua“. Naersime veel ja tegime seda uuesti vähemalt 20 korda,“ muigab Majorlilkween.

Alexandra sõnade kohaselt on Dua äärmiselt tore, sõbralik, jutukas, sümpaatne ja ilma igasuguse diivatsemiseta väga normaalne inimene, kes tekitas tunde, nagu teaksid nad üksteist juba ammu. „Kella kaheks päeval oli minu roll tehtud ja selle päeva eriline mälestus jääb mind saatma kogu eluks,“ võtab eestlasest maailmarändur elamuse kokku.