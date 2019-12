Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas luupainaja nõudis õpetust Kuule ronimiseks 

Mis Kuusse puutub, siis eesti rahvapärimus räägib küll, et sinna igatsevad kuutõrvajad. Juhan Jaik on neist noorsoojutu kirjutanud ja Ott Kangilaski meeleoluka pildi teinud, kus paarike on redelit pidi Kuu juurde roninud ning püüab öist valguseandjat mustaks tõrvata. Lõpuks ei pruugi ju redelitki vaja minna. Rahvaluule räägib, et isegi tubakavart pidi pääseb sinna. Hiljem peseb vihm su jälle maa peale tagasi. Küllap on Kuuga seotud ka setude rahvaluuleväide, et neiu saab ilusaks, kui mesimarja sööb. Pääseb siis taevasse, kus poole ilma ilustab, poole valda valgustab.